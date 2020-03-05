Мустафа Джемилев Путину: "Убирайся с нашей земли". Это единственное, что я от него хочу

Путин знает, что крымские татары если не на 100%, то на 99% против оккупации. Все эти годы они пытались создать в Крыму организации коллаборационистов. Не получается у них.

- В крымских татар очень много проблем. Они возникли во время пребывания в составе России. Депортации и геноцид – Россия несет за это ответственность.

- Мне в НАТО говорили, что санкции сразу не действуют и корабль разворачивается очень медленно. Однако, удар будет хорошим.

- Около 30 000 крымских татар были вынуждены покинуть Крым. Это 10% крымско-татарского населения. И этот процесс продолжается.

- Окружают дом, прыгают через забор, ломают двери и все разбрасывают. Обыски проводятся не для поиска чего-то, а для устрашения.

- Если учесть преступления, которые совершала советская власть в отношении крымских татар – то размеры сотрудничестве с нацистами буди незначительными.

- В России уже нет тормозов. Нечего терять. Знаете, есть "опущены" люди, которые пойдут на любую подлость. Это – тоже самое.

- Вариант, что они полностью заблокируют границу со своими БТР, танками и никого не пропустят. Мы хотим, чтобы эту картину увидели наши гости из европейских структур

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