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20 января • обновлено в 08:30
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Моральное издевательство и психологическое давление: как на украинских телеканалах создают "рейтинговые программы"

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Директором школы леди в четвертом сезоне проекту "От пацанки к леди" на Новом канале возложено Татьяне Мокриди.

Увидеть в новой роли журналистку, политолога, бывшего члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания можно будет в премьерном показе шоу, которое должно состояться 17 февраля. Но остается открытыми два вопроса.

Проходила ли Ольга Фреймут, "главная леди Украины" те пытки, которым, при ее непосредственном участии, пытали участниц предыдущего сезона?

А второе к Татьяне Мокриди. Будет ли она и в дальнейшем провоцировать участников программы к демонстрации своих недостатков, вместо того чтобы дать шанс избранным участницам на лучшую жизнь.

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