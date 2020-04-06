Могул ли ЗНО провести онлайн? В Раде ответили

Как общество восприняло образовательные карантинные нововведения и будет ли возможность учиться, не выходя из дома, эффективной?

Поговорим с председателем Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, народным депутатом фракции "Слуга народа" Сергеем Бабаком.

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