Могул ли ЗНО провести онлайн? В Раде ответили
Как общество восприняло образовательные карантинные нововведения и будет ли возможность учиться, не выходя из дома, эффективной?
Поговорим с председателем Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, народным депутатом фракции "Слуга народа" Сергеем Бабаком.
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