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7 апреля • обновлено в 17:03
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Могул ли ЗНО провести онлайн? В Раде ответили

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Как общество восприняло образовательные карантинные нововведения и будет ли возможность учиться, не выходя из дома, эффективной?

Поговорим с председателем Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, народным депутатом фракции "Слуга народа" Сергеем Бабаком.

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