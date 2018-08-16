Независимость украинцев: Социальная политика

Независимость украинцев: Социальная политика110Читать новость на украинском
Какая из реформ самая ценная с точки зрения изменений? Судебная,децентрализация власти и местное самоуправление,пенсионная,медицинская реформа.
Гости: историк и блогер Юрий Гудыменко, директор института психологии имени Г. С. Костюка Сергей Максименко, управляющий партнер UNIT.CITY Максим Бахматов, народный депутат Украины Алексей Мушак, председатель Госкино Филипп Ильенко.
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