Нефедов в ночном клубе: четыре версии того, что там делал главный таможенник страны

Отведите детей от экрана: ламберсексуал – канадский "дровосек" зашел в местную киевскую забегаловку и что из этого вышло.

Главный таможенник страны Максим Нефедов был замечен в одном из столичных ночных клубов в окружении обнаженных (почти полностью) девушек. Юлия Крапивина предоставила четыре варианта, какую легенду он может использовать для объяснения того, что именно он там делал.

1. Проверял качество услуг местных танцовщиц.

2. Заказал услугу гоу-гоу сопровождения на сайте "Прозоро".

3. Это была нонконформистская акция или проверка на профпригодность женщин, которые могут работать на таможне.

4. Он выполнял секретное спецзадание под прикрытием.

Для тех, кто не знает модное хипстерське слово "ламберсексуал", расскажем. По версии журнала Cosmopolitan, это человек, настроенный на семью, между прочим. Так настроен, что он даже романа не хочет. То есть он хочет ходить с девушкой на выставки и концерты, пить смузи в кафе, посещать ночные показы голливудской классики и гулять по парку "Наталка" – и все это время – ни-ни! В том смысле, что совсем ни-ни. В смысле, максимум – он сможет занять девушку и взять ее за руку.

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

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