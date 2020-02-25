Коронавирус может запустить мировой экономический кризис: эксперт-международник

Эксперт по международным политическим вопросам Максим Яли в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской

Он прокомментировал слова Елизаветы Богуцкой о том, что "коронавирус является огромной аферой".

"Китайцы с Лизой Богуцкой конечно же не согласятся. Риски, которые встают перед Украиной являются очень серьезными. Вчера уже четвертая смерть была зафиксирована в Италии, и эта страна вышла на третье место в мире по количеству зараженных", - заявил Яли.

Он напомнил о большом количестве пассажиров из Украины, которые ежедневно курсируют между этими двумя странами.

Эксперт также высказался по поводу того, что произошло в Новых Санжарах.

"Это было два в одном - неспособность власти справиться с толпой и желание отвлечь от событий на Майдане. Это был стресс-тест для украинской власти, как она будет себя вести. Это же очень небольшой населенный пункт. А что же будет, если эта болезнь попадет в Украину", - добавил Яли.

Эксперт отметил, что коронавирус может запустить новый мировой экономический кризис.

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