У Кличко рассказали, где могут хоронить жертв коронавируса

В Киеве достаточно мест для захоронения возможных жертв эпидемии коронавируса COVID-19, но в настоящее время необходимости копать могилы нет.

Так в эфире ObozTV советник Киевского городского головы Виталия Кличко Владимир Бондаренко прокомментировал подготовку 600 могил в Днепре.

"Поверьте, мест для захоронений у нас хватит. Места для захоронений есть. Это Южное и Северное кладбища. Но на сегодня киевская власть пытается сделать одну простую вещь - не допустить массового распространения заболевания. В Киеве, слава богу, это получается", – подчеркнул он.

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В этом контексте Бондаренко заверил, что всё будет зависеть от поведения киевлян и того, насколько они будут придерживаться карантинных ограничений. "Если месяц мы будем придерживаться режима жесткого карантина, то через месяц, если ситуация будет улучшаться, мы сможем перейти к нормальному стабильному режиму жизни", – сказал он.

"Что касается рытья или не рытья могил – это уже крайний случай. По состоянию на этот момент у нас нет необходимости подготовки 300, 400 или скольких там могил, как это сделали в Днепре", - заверил Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL:

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе подготовлено 600 могил для возможных жертв коронавируса COVID-19. "Готовимся к худшему. Все сотрудники моргов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты", – сообщил он.

По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в Киеве подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом. 3 человека скончались, 12 выздоровели.

С понедельника, 6 апреля, в Украине существенно усиливаются карантинные меры. Так, гражданам будет запрещено выходить на улицу и посещать общественные места без медицинской маски.

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