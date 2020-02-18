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18 февраля • обновлено в 16:40
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Картины Энди Уорхола, Пола Маккарти, Джеффа Кунса едут в Украину

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Уникальная коллекция картин Энди Уорхола едет в Украину. Об этом в эфире Obozrevatel TV рассказал Галерист, куратор Kyiv Art Week, Евгений Березницкий.

Также на юбилейный, пятый фестиваль современно искусства, организаторы планируют привезти полотна Пола Маккарти, Джефа Кунса, Сораяма Хадзимэ, которые находятся в частной коллекции крупного бельгийского мецената. Украинскому зрителю картины будут Доступны с 25 по 31 мая в рамках Kyiv Art Week 2020

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