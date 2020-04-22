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23 апреля • обновлено в 00:21
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Карантин в Украине продлен: в Кабмине пояснили механизм выхода

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Правительство приняло решение о продлении карантина в Украине до 11 мая.

Как будет выглядеть выход из карантина?

Как будут возобновлять работу предприятия?

При каком условии запустят метрополитен?

На эти вопрос в эфире ObozTV ответил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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Темы
Итоги Карантин в Украине Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Олег Немчинов
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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