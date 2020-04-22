Карантин в Украине продлен: в Кабмине пояснили механизм выхода
Правительство приняло решение о продлении карантина в Украине до 11 мая.
Как будет выглядеть выход из карантина?
Как будут возобновлять работу предприятия?
При каком условии запустят метрополитен?
На эти вопрос в эфире ObozTV ответил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
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