Карантин в Украине продлен: в Кабмине пояснили механизм выхода

Правительство приняло решение о продлении карантина в Украине до 11 мая.

Как будет выглядеть выход из карантина?

Как будут возобновлять работу предприятия?

При каком условии запустят метрополитен?

На эти вопрос в эфире ObozTV ответил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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