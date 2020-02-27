Как выбрать хорошего психолога: советы эксперта
Ведущий украинский психолог Елена Рыхальская в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".
Она прокомментировала, как следует выбирать хорошего психолога в Украине.
"Следует не доверять своему первому впечатлению. Хотя социальная психология и настаивает на обратном. Я советую разобраться, что это за человек, действительно ли он хороший специалист, а не идти потому, что посоветовала мама или бабушка. Также есть такой момент: нравится - не нравится. С одной стороны, если вам комфортно со специалистом, то можно двигаться дальше, но посмотрите на следующие три встречи, потому что специалист наравиться не обязательно должен", - заявила Рыхальская.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.