Как выбрать хорошего психолога: советы эксперта

Ведущий украинский психолог Елена Рыхальская в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала, как следует выбирать хорошего психолога в Украине.

"Следует не доверять своему первому впечатлению. Хотя социальная психология и настаивает на обратном. Я советую разобраться, что это за человек, действительно ли он хороший специалист, а не идти потому, что посоветовала мама или бабушка. Также есть такой момент: нравится - не нравится. С одной стороны, если вам комфортно со специалистом, то можно двигаться дальше, но посмотрите на следующие три встречи, потому что специалист наравиться не обязательно должен", - заявила Рыхальская.

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