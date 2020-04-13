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13 апреля • обновлено в 23:28
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Изобрести лекарство от # COVID19 в Украине. Итоги на карантине. день 28

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Об усиленных мерах безопасности на # Пасху и в поминальные дни

Шкиряк (Zoryan Shkiryak), советник министра внутренних дел.

Инфраструктурные новации после выхода из карантина

Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины

Есть ли возможность изобрести лекарство от # COVID19 в Украине, кто этим должен заниматься, когда мы можем рассчитывать на результат

Сергей Комисаренко, директор Института биохимии имени Палладина, академик НАН Украины, профессор, доктор биологических наук

Коронавирус и аллергия – которой иммунного ответа ждать от этой весной?

Олег Назар, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии имени Шупика

Уже больше недели, горит # Чернобыль. "Сейчас огонь уже, пройдя через рыжий лес, подошел в к станции Янов, от которой через заболоченную местность лесной подстилкой может перекинуться на город Припять".

Ярослав Емельяненко, член Госагентства по управлению Зоной отчуждения

И какая же она - ОТПУСК после карантина?

Максим Дереза, вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств

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