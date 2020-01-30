INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков
Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор Инстаграма украинских политиков.
Владимир Зеленский лично помог украинскому режиссеру вернуть квартиру
Алексей Гончарук написал о том, что правительство приняло ряд важных решений
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