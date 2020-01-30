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30 января • обновлено в 13:14
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор Инстаграма украинских политиков.

Владимир Зеленский лично помог украинскому режиссеру вернуть квартиру

Алексей Гончарук написал о том, что правительство приняло ряд важных решений

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