INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор Инстаграма украинских политиков.

Владимир Зеленский лично помог украинскому режиссеру вернуть квартиру

Алексей Гончарук написал о том, что правительство приняло ряд важных решений

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