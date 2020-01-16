Импичмент Трампа: всплыли новые скандальные детали

Партнеры личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани устроили круглосуточную слежку за бывшим американским послом в Украине Мари Йованович.

Данные о расширенной кампании всплыли после обнародования показаний по делу об импичменте Трампа, полученных от американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с Джулиани, – Льва Парнаса, пишет Kyiv Post.

К примеру, были предоставлены текстовые сообщения между Парнасом и Робертом Хайдом – кандидатом от Республиканской партии в Конгресс. В них можно узнать, что последний организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и "прослушку") за Йованович, когда она еще находилась в Киеве.

Так, в переписке Парнас и Хайд обсуждают в чате WhatsApp местонахождение дипломата и уровень ее безопасности, причем указывается, что у них есть "человек внутри" посольства. "Они сообщат мне, когда она уедет.Они готовы помочь", – пишет Хайд.

Кроме того, есть все основания допускать, что также имела место и "прослушка". Об этом свидетельствуют сообщения о том, что телефон и компьютер Йовановича выключены.

В этих месседжах Парнас и Хайд неоднократно называли Йованович непристойными словами: к примеру "политической марионеткой". Также звучала фраза: "Не могу поверить, что Трамп не уволил эту с*ку".

"Поверьте мне, она не дура. Но она не уходит", - резюмирует Парнас, обращаясь у собеседнику.

Напомним, Мари Йованович 15 ноября 2019 года выступила перед Конгрессом, выразив поддержку Киеву и публично заявив о давлении президента Дональда Трампа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!