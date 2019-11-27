Сверхлегкий гидросамолёт, разработанный американской компанией Icon Aircraft.

Первый серийный образец был выпущен в 2015 году. По сути Icon A5 являет собой высокоплан, фюзеляж которого изготовлен из углеродного волокна и оборудован убирающимися шасси.

Гидросамолёт Icon A5 Скриншот из видео

Гидросамолёт Icon A5 Скриншот из видео

Одной из особенностей этого летательного средства являются его складывающиеся крылья. Сложить их можно вручную или воспользовавшись опциональным электроприводом. Такая конструкция позволяет транспортировать самолёт при помощи легкового автомобиля.

Гидросамолёт Icon A5 Скриншот из видео

Гидросамолёт Icon A5 Скриншот из видео

Так же Icon A5 имеет аварийный парашют, который в случае неисправности приземлит на землю самолет и пассажиров в целости и сохранности.

Аппарат может взлетать и садиться как на суше, так и на земле.

Мощность двигателя составляет 112 л.с., а максимальная скорость составляет 176 км/ч.

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