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11 ноября • обновлено в 12:42
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Главарь ''ДНР'' готов к выборам в Украине: стало известно, почему в Минюсте не запретили партию Дениса Пушилина

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В Украине беспрепятственно существует политическая партия "МММ", которую возглавляет вожак террористов "ДНР" Денис Пушилин.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Мы постараемся решить проблему "фейковых" политсил. Как юрист и депутат, я инициировал в Минюсте процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не участвовали в выборах в течение нескольких десятков лет, или нарушали законодательство. Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия "МММ", которую возглавляет Денис Пушилин? " – поделился он.

По словам Качуры, когда он попытался выяснить, как это стало возможным, услышал в ответ в органах государственной власти, что "они ничего не нарушают".

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