Где в Киеве покупать жилье: перспективные районы столицы

Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал статистику по подорожанию недвижимости в Киеве на 1,2%, рассказал о трендах и динамике рынка недвижимости в Киеве и Украине.

"В большинстве случаев цену на недвижимость определяет локация. Если квартира находится в центре или на Печерске, то там будет высокая цена. Также важным фактором является, новостройка это или нет. Сейчас больше стали выдавать ипотеки, так что можно говорить, что вырос спрос на жилье. Вот, например, наше агентство банки очень активно засыпают предложениями по ипотеке. И могу сказать, что на сегодня 20% годовых это максимальная ставка. Люди получают деньги в гривне, которая стабилизировалась, так что они могут запланировать свои расходы, и поэтому покупают жилье", - заявил эксперт.

Он также рассказал о своем видении перспективных районов столицы Украины.

"Сейчас активно начали застраивать Виноградарь, туда ведут ветку метро, и там цены уже существенно выросли", - добавил эксперт.

Он также рассказал о перспективе киевской Троещины и динамику цен на недвижимость в этом районе Киева.

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