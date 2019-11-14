FOODOBOZ | Салат из красной капусты
Салат из красной капусты – это универсальный микс ингредиентов, который придется по вкусу любому. Основной продукт разнообразит и добавить красок любому блюду, особенно салата.
Красная капуста внесет яркость и краски в салат, предоставит ему привлекательности и аппетитности. Вместе с другим ингредиентами образуется красочная феерия цветов. Кроме этого, красная капуста чрезвычайно полезной и витаминной.
Сочетание овощей в данном салате – это настоящая "витаминная бомба", а это еще больше мотивирует к приготовлению этого простого, но такого вкусного салата.
ингредиенты
Красная капуста - 1/2 целой капусты.
Листовая капуста - Несколько веток.
Морковь - 1 шт.
Кинза - пучок.
Клюква - 3 ст. л.
Семена подсолнечника - 3 ст. л.
Лимонный сок - 1 ст. л.
Мед - 2 ст. л.
Подсолнечное масло - 2 ст. л.
Яблочный уксус - 2 ч. Л.
Чеснок - 1 зуб.
Перец черный молотый - по вкусу.
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