FOODOBOZ | Салат из красной капусты

Салат из красной капусты – это универсальный микс ингредиентов, который придется по вкусу любому. Основной продукт разнообразит и добавить красок любому блюду, особенно салата.

Красная капуста внесет яркость и краски в салат, предоставит ему привлекательности и аппетитности. Вместе с другим ингредиентами образуется красочная феерия цветов. Кроме этого, красная капуста чрезвычайно полезной и витаминной.

Сочетание овощей в данном салате – это настоящая "витаминная бомба", а это еще больше мотивирует к приготовлению этого простого, но такого вкусного салата.

ингредиенты

Красная капуста - 1/2 целой капусты.

Листовая капуста - Несколько веток.

Морковь - 1 шт.

Кинза - пучок.

Клюква - 3 ст. л.

Семена подсолнечника - 3 ст. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Мед - 2 ст. л.

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Яблочный уксус - 2 ч. Л.

Чеснок - 1 зуб.

Перец черный молотый - по вкусу.

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