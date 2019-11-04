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4 ноября • обновлено в 07:55
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FOODOBOZ | Салат с сыром Моцарелла

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"Моцарелла" - это очень нежный, мягкий, утонченный по вкусу молодой сыр. Хранится он в сыворотке. Блюда с этим компонентом отличаются особой изысканностью и совершенством.

Мы предлагаем вам приготовить фантастически вкусный салат с данным сыром. Способ приготовления совсем легкий, а блюдо требует минимального количества ингредиентов. Несмотря на это салат получится настолько аппетитным, что сможет стать украшением любого праздничного стола.

ингредиенты

Салатный микс - По вкусу

Сыр Моцарелла - 1/2 шт.

Помидоры "Черри" - 6 шт.

Соль - по вкусу

Оливковое масло - по вкусу

Орегано - по вкусу

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Тема
FOOD OBOZ
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