FOODOBOZ | Салат с сыром Моцарелла

FOODOBOZ | Салат с сыром Моцарелла131 Читать материал на украинском
"Моцарелла" - это очень нежный, мягкий, утонченный по вкусу молодой сыр. Хранится он в сыворотке. Блюда с этим компонентом отличаются особой изысканностью и совершенством.
Мы предлагаем вам приготовить фантастически вкусный салат с данным сыром. Способ приготовления совсем легкий, а блюдо требует минимального количества ингредиентов. Несмотря на это салат получится настолько аппетитным, что сможет стать украшением любого праздничного стола.
ингредиенты
Салатный микс - По вкусу
Сыр Моцарелла - 1/2 шт.
Помидоры "Черри" - 6 шт.
Соль - по вкусу
Оливковое масло - по вкусу
Орегано - по вкусу
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