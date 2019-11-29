Дубилет просчитался: бывшего банкира уличили в непонимании задач социологии

Очарование достижениями одного человека очень быстро может пропасть после того, как он, закончив с IT-технологиями и банкингом, вдруг начинает строить из себя социолога.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, вместо проведения переписи населения предложил посчитать украинцев по SIM-картам мобильных операторов, а предоставление статуса государственного для языка по тому, какой язык чаще всего выбирают для пользования банкоматами ПриватБанка.

Сославшись на "позитивные отзывы" одной из самых уважаемых социологов страны Эллы Либановой, чиновник не ожидал, что директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины разоблачит в публичном посте в соцсети Facebook не только ложь министра. И ее аргументы выглядят более основательными.

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