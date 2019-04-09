Дебаты кандидатов в президенты: Obozrevatel News

Дебаты кандидатов в президенты

Официальные дебаты должны пройти именно в студии национального общественного телевидения Украины и там уже готовы к их проведению. Об этом заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласания. По его словам, дебаты должны состояться 19 апреля в 20 часов вечера. Также назвали точную цифру, сколько денег выделили на эфир - 5 767 000 гривень. Это плата за студию, эфир, зарплаты и тому подобное.

Поставки электричества: постановление правительства

Кабмин запретил отключать от электроэнергии объекты телекоммуникаций и связи. Речь идет об имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Решение было принято, после инцидента в Луганской области. На прошлой неделе там из-за задолженности отключили телебашню. Поэтому исчезло вещание украинского телевидения и радио. И вместо украинськитх телеканалов, на телеэкранах появились пропагандистские СМИ, подконтрольные России и террористам так называемой "ЛНР / ДНР".

Украинский поезд – в рейтинге лучших

Спальный поезд Киев - Варшава вошел в список лучших ночных маршрутов Европы. Рейтинг составила телерадиокомпания CNN. Об этом на своей странице в соцсети рассказал министр инфраструктуры Владимир Емельян. Поезд номер один идет в ЕС, - написал он.

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