“Чого тільки не зробиш заради концесії” | Альо, гараж! REBOOT #357
Відставка Уряду і КоронаВірус у Чернівцях.
Дві топ-теми фіналу поточного тижня. В обох історіях багато чого схожого, багато в чому вони відрізняються. І там і там - пристрасті, недомовленості, “друге дно”. Подробиці в черговому випуску Альо, гараж! REBOOT на каналі Обоз-ТВ
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы