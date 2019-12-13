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13 декабря • обновлено в 17:49
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Новый рекорд: 3 млрд грн – именно столько украинцы потратили за Черную пятницу

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В Украине продажи за неделю "Черной пятницы" в 2019 году составили 3,4 млрд гривен.

"Черная пятница" на 29% превысила продажи аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба GfK Ukraine.

Таким образом, объем продаж бытовой техники и электроники в стране стал крупнейшим за весь период проведения исследования Point of Sales Tracking.

Категория с самыми высокими темпами роста в период недели "Черной пятницы" – это телевизоры, которые добавили 52% относительно прошлого года.

В среднем скидки на 100 самых популярных моделей телевизоров достигали 30%, а самая большая зафиксирована средняя скидка – 66%.

Пылесосы – вторые по темпам роста в неделю "Черной пятницы" – относительно прошлогодней рост составил 79%.

Среднее снижение цены на топ-100 популярных моделей составило 12%, а наибольшая средняя скидка – 40%.

По сравнению с прошлым годом показатель продажи холодильников вырос на 22%. Средняя скидка на топ-100 самых популярных моделей составляла 9%, а наибольшая зафиксирована средняя скидка на модель холодильника – 39%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что более 300 мировых брендов одежды выступили с инициативой "Сделай пятницу снова зеленой". Главная идея: "черную пятницу" нужно отменить, так как люди в этот день покупают ненужные вещи и тем самым загрязняют окружающую среду.

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