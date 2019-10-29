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29 октября • обновлено в 17:43
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В Днепре взорвался завод

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В понедельник, 28 октября, в Днепре произошел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки". В сети появилось видео момента ЧП.

Камера видеонаблюдения на жилом комплексе "Башни" зафиксировала яркую вспышку на Левом берегу Днепра. Видео опубликовали в группе "Днепр оперативный" в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL ранее, взрыв на заводе в Днепре перерос в крупный пожар. Жители Левого берега рассказали, что слышали громкий хлопок, от которого дребезжали окна и шатались дома. Некоторые сравнили взрыв с землетрясением и пожаловались, что стало трудно дышать.

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