В Днепре взорвался завод

В понедельник, 28 октября, в Днепре произошел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки". В сети появилось видео момента ЧП.

Камера видеонаблюдения на жилом комплексе "Башни" зафиксировала яркую вспышку на Левом берегу Днепра. Видео опубликовали в группе "Днепр оперативный" в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL ранее, взрыв на заводе в Днепре перерос в крупный пожар. Жители Левого берега рассказали, что слышали громкий хлопок, от которого дребезжали окна и шатались дома. Некоторые сравнили взрыв с землетрясением и пожаловались, что стало трудно дышать.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!