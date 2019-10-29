Визит Зеленского в Золотое: стали известны новые подробности

Кроме скандальной поездки президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, была еще одна поездка на передовую, которая состоялась ночью.

Об этом заявил экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, передает Еспресо.TV. Он добавил, что этот маневр был чрезвычайно опасным.

"Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок? Потому что кроме того, что мы видели, была еще одна поездка. Ночная поездка на переднюю линию. Кто будет отвечать за это? Если такие решения принимаются начальником штаба, много людей везли президента на передовую, то эти люди не дружат с головой. Это очень опасная вещь", – сказал Бессмертный.

Он подчеркнул, что те, кто планирует такие операции, должны помнить, что президент является Верховным Главнокомандующим.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский, обсуждая с добровольцами пути решения конфликта, сказал, что "ему пофиг", с кем заключать перемирие, главное - остановить войну.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться Главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтарь. Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ, и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

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