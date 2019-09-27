Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:35
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Грета Тунберг и ее громкая речь, которая взорвала соцсети

79 Читать материал на украинском

Шестнадцатилетняя школьница из Швеции Грета Тунберг, благодаря которой планета вышла на самый масштабный марш за климат, выступила с мощным заявлением к мировым лидерам.

Девочку пригласили на саммит ООН по климату. Видео эмоциональной речи активистки опубликовали на странице организации в Facebook.

"Мое послание состоит в том, что мы следим за вами. Это все неправильно. Я сейчас должна просто ходить в школу по другую сторону океана. Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой. Да как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями! Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на грани исчезновения, а все, о чем можете говорить вы, – это деньги и сказки про рост экономики!" – возмутилась юная экозащитница.

Грета со слезами на глазах призвала мировых лидеров перестать заявлять, что они делают достаточно для борьбы с загрязнением окружающей среды.

"В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием", – сказала она.

"Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет", – резюмировала она.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости