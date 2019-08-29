В Украине легализируют казино: но это уже не точно

В Украине после легализации игорного бизнеса рынок должен будет делиться на два сектора: массовый и казино, где игры проводятся в пределах одного помещения.

Такое заявление сделал вероятный глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Экономической правде".

При этом он признал, что имеет в отношении этого вопроса определенный конфликт интересов, поскольку ранее сам занимался игорным бизнесом.

"У меня остается определенный конфликт интересов, который я не скрываю, поэтому не хочу заниматься решением этого вопроса в команде. Мы об этом договорились с самого начала: я обозначил, что этим вопросом не занимаюсь. Однако понимание, как этот рынок должен работать, у меня, конечно, есть", – заявил Гетманцев.

По его словам, после легализации сегмент казино должен быть несколько ограниченным.

"Если это казино, то должны быть ограничения, например, не менее уровня пятизвездочных отелей. Чтобы такое казино подтягивало развитие всей отельной отрасли Украины. При этом надо установить жесткие стандарты для пяти звезд, не такие, как сейчас. Второе — массовые игры, которые должны быть ограничены по количеству операторов. Эти операторы должны работать под жестким контролем государства в системе электронного учета количества ставок", – прояснил он.

Гетманцев подчеркнул, что уже в ближайшее время стоит ждать легализации игорного бизнеса, а заниматься этим будет главный кандидат на должность нового премьер-министра Алексей Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства по итогам совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в нашей стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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