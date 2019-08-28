Путин снова оконфузился: на этот раз на встрече с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин, который угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым на авиасалоне МАКС, купил его в той же продавщицы, что и два года назад.

На это обратила внимание "Медиазона", сравнив видео в 2017 и 2019 годах.

Так, в 2017-м Путин пробовал мороженое в сопровождении подчиненных. Тогда он просил оплатить десерт главу "Ростех" Сергея Чемезова. Отмечается, что для журналистов на авиасалоне, который проходит раз в два года, главным событием становится именно покупка Путиным мороженого.

"Она майор ФСБ", "Агент же под прикрытием!", "Надоела показуха", "А какое звание у продавца мороженого ?! Майор или подполковник?" – написали в комментариях россияне.

В России президенту вспомнили, что Путин любит фотографироваться с одними и теми же людьми, которые в СМИ уже прославились его "массовкой". Например, рыбаки, которым в сентябре 2016-го Путин ел уху на озере Ильмень, 6 января 2017 стали прихожанами Свято-Юрьева монастыря в Новгородской области, куда президент приезжал на службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина заметили подставных актеров на встрече с президентом Египта Абделем Фаттаха ас-Сиси.

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