Музыкальная группа Reve Ta Stohne на Бурчук LIVE

Музыкальная группа Reve Ta Stohne в прямом эфире программы в стиле инфо-панк "Бурчук LIVE"

Музыканты сыграли несколько песен и пообщались с ведущими.

Под аккомпанемент этой группы на Киев налетел ураган.

"Это был саундтрек к нашему выступлению", - заявили музыканты.

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