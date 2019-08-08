Музыкальная группа Reve Ta Stohne на Бурчук LIVE

Музыкальная группа Reve Ta Stohne на Бурчук LIVE43 Читать материал на украинском
Музыкальная группа Reve Ta Stohne в прямом эфире программы в стиле инфо-панк "Бурчук LIVE"
Музыканты сыграли несколько песен и пообщались с ведущими.
Под аккомпанемент этой группы на Киев налетел ураган.
"Это был саундтрек к нашему выступлению", - заявили музыканты.
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