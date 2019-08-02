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Поймали с поличным: взятка 1,5 млн долларов

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На Житомирщине должностных лиц уличили в получении взятки в размере 1,5 млн долларов за содействие в приватизации предприятия.

Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции. Речь идет о топчиновниках "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер".

"Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины. Проводятся санкционированные обыски", – говорится в сообщении.

Так, следствием было установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общественности предоставили пакет документов в госучреждения. Чиновники в ответ потребовали предоставления неправомерной выгоды за решение этого вопроса.

Взятку в размере 1,3 млн долларов США необходимо было предоставить руководителю "Института охраны почв Украины" и 200 тыс. долларов США – директору "Головинского карьера". За эту сумму руководитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был помочь в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" – в беспрепятственной его приватизации.

По факту совершенного правоохранители открыли уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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