Кроссовки за пароль от кредитки: мошенничество международного масштаба

Во всем мире набирает оборотов новая схема мошенничества. Жителям разных стран присылают в мессенджерах новость о том, что компания Adidas якобы проводит акцию и бесплатно раздает обувь.

Чтобы получить подарок, мошенники предлагают перейти по ссылке в сообщении.

Однако, по указанной ссылке – сайт, который способен украсть личную информацию и пароли. А все, кто перешли по ссылке, рискуют потерять доступ к личным аккаунтам в соцсетях. Также мошенники с помощью таких ссылок могут украсть данные банковской карты.

Интернет-эксперт Анатолий Волошин прокомментировал скандальное интернет-мошенничество. Он посоветовал больше обращать внимание на сайты, с которых приходят сообщения или на которые ведут ссылки подобных розыгрышей. Это должны быть только официальные страницы компаний, заявил эксперт. Также Волошин порекомендовал не устанавливать на телефон или компьютер игры или другие приложения, которые просят установить при подобных мошенничествах, а если вы уже и установили что-то, то ни в коем случае их не запускать.

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