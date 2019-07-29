Навального могли отравить как Скрыпалей

Навального могли отравить как Скрыпалей88 Читать материал на украинском
Главного оппозиционера и противника президента РФ Владимира Путина Алексея Навального в воскресенье, 28 июля, госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".
Об этом на странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш. Напомним, политик был задержан утром 24 июля возле своего дома, когда вышел на пробежку, и отбывает 30-суточный административный арест.
По словам Ярмыш, источник аллергической реакции у оппозиционера не определен, ранее подобных симптомов у него не наблюдалось.
Сотрудники спецприемника, где находился Навальный, вызвали ему скорую помощь, которая доставила политика в одну из московских больниц. Там Навальный находится под охраной сотрудников полиции.
Ярмыш осмотрела Навального через дверь, так как врачи больницы имени Виноградова запретили посторонним медикам оказывать помощь пациенту. Она обнаружили у оппозиционера выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век и области вокруг глаз, гнойные выделения из конъюнктивальной полости, папулезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтях.
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