Навального могли отравить как Скрыпалей

Главного оппозиционера и противника президента РФ Владимира Путина Алексея Навального в воскресенье, 28 июля, госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Об этом на странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш. Напомним, политик был задержан утром 24 июля возле своего дома, когда вышел на пробежку, и отбывает 30-суточный административный арест.

По словам Ярмыш, источник аллергической реакции у оппозиционера не определен, ранее подобных симптомов у него не наблюдалось.

Сотрудники спецприемника, где находился Навальный, вызвали ему скорую помощь, которая доставила политика в одну из московских больниц. Там Навальный находится под охраной сотрудников полиции.

Ярмыш осмотрела Навального через дверь, так как врачи больницы имени Виноградова запретили посторонним медикам оказывать помощь пациенту. Она обнаружили у оппозиционера выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век и области вокруг глаз, гнойные выделения из конъюнктивальной полости, папулезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтях.

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