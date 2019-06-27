Правозащитники и наркопотребители провели акцию на Банковой: что известно

В Киеве возле Администрации президента Украины правозащитники и наркозависимые провели акцию "Спящая красавица" к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

О целях мероприятия рассказали член правления Международной сети наркопотребителей Антон Басенко и директор благотворительной организации ВОЛНА Олег Дымарецкий.

"Эта акция в Киеве проводится с 2013 года. "Спящая красавица" - это ассоциации с тем состоянием, в котором находится украинская наркополитика", - сообщил Басенко.

По его словам, "репрессивная наркополитика Украины не дает результатов, кроме эпидемии ВИЧ, гепатита и туберкулеза", а тюрьмы заполнены не организаторами наркопреступности, а простыми наркопотребителями".

"Мы говорим не о социальном явлении как таковом, мы говорим о заболевании, которое носит четко структурированный порядок - о поведенческих особенностях, связанных с употреблением психоактивных веществ... Человек, который имеет такое заболевание, не должен нести за это ответственность", - отметил Дымарецкий.

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