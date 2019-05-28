Он обещал вернуться: Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Соответствующий указ на сайте президента появился 28 мая. Таким образом Зеленский изменил указ пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчука О. А., Коротецкого Л.О. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины", – говорится в документе.

Напомним, что в обосновании о лишении его гражданства было указано, что оно было получено "путем обмана".

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