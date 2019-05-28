На что Украина променяла Черноморский флот в 1997 году

Блогера Анна Черкасская отметила, что до 28 мая 1997 года, когда состоялось подписание пакета документов о разделе Черноморского флота между Россией и Украиной, имели место четыре встречи на высшем уровне. Четвертое подписания проходило в Массандровском дворце в Крыму, в апреле 1994 года, в котором принимали участие тогдашний президент Украины Леонид Кравчук и премьер-министр Леонид Кучма. По ее словам, они были вынуждены продать Черноморский флот, вывести ядерное оружие и отдать инфраструктуру России. Она отметила, что это стало ценой за газовую капитуляцию Украины.

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