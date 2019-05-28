ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

На что Украина променяла Черноморский флот в 1997 году

2Читать материал на украинском

Блогера Анна Черкасская отметила, что до 28 мая 1997 года, когда состоялось подписание пакета документов о разделе Черноморского флота между Россией и Украиной, имели место четыре встречи на высшем уровне. Четвертое подписания проходило в Массандровском дворце в Крыму, в апреле 1994 года, в котором принимали участие тогдашний президент Украины Леонид Кравчук и премьер-министр Леонид Кучма. По ее словам, они были вынуждены продать Черноморский флот, вывести ядерное оружие и отдать инфраструктуру России. Она отметила, что это стало ценой за газовую капитуляцию Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости