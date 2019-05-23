Разочарованные в Зеленском собирают подписи на его сайте

На сайте президента Украины 22 мая зарегистрирована электронная петиция за отставку Владимира Зеленского.

По состоянию на 15:13 четверга, 23 мая, ее подписали более 25 тысяч украинцев. В петиции говорится, что действия нового главы страны разочаровали народ.

"Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути. И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", — сказано в обращении автора петиции Максима Безрука.

На сайте президента Украины 22 мая зарегистрирована электронная петиция за отставку Владимира Зеленского.

По состоянию на 15:13 четверга, 23 мая, ее подписали более 25 тысяч украинцев. В петиции говорится, что действия нового главы страны разочаровали народ.

"Уважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути. И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", — сказано в обращении автора петиции Максима Безрука.

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