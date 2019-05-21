Киев, которого нет: Алексей Коган поделился историями прошлого века

Киев, которого нет: Алексей Коган поделился историями прошлого века718Читать материал на украинском
Украинский джазмен, телеведущий и автор и ведущий радиопрограмм Алексей Коган рассказал об одном из самых известных домов не только в Киеве, но и Украине - "сталинской высотке" на Крещатике, в которой джазмен прожил большую часть своей жизни.
Про удивительное переплетение не только музыкальных судеб, но простой бытовой жизни обычных людей и всеобщих любимцев минувших лет - Евгении Мирошниченко, Валерии Лобановском и многих других, в историях Алексея Когана.
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