Горе-истребитель Путина отправят в Крым

Первые хваленые российские истребители Су-57 может получить 8-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек, аннексированный Крым).

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Еще один претендент – 1-я смешанная авиационная дивизия (краснодарский Крымск).

Американские журналисты, которые сравнивали новейшую российскую разработку, работа над которым была начала еще в 2002 году, отметили, что хотя их F-35 может уступать старым реактивным истребителям по кинематическим характеристикам, он обладает большей скрытностью, чем Су-57, более-менее готов к экспорту и оснащен высокотехнологичными датчиками и компьютерными системами.

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