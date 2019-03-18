18 марта Поребрик News: лже-журналиста Шария уличили в безграмотности в прямом эфире

18 марта Поребрик News: лже-журналиста Шария уличили в безграмотности в прямом эфире107Читать материал на украинском
Лже-журналиста Анатолия Шария, который в панике удалил видео, в котором называл жителей Западной Украины вторым сортом, полукровками и всячески унижал людей по национальному признаку, был уличен в прямом эфире Бурчук Live в невежестве и незнании элементарных исторических фактов, которые сопровождались входом Красной армии на территорию Западной Украины.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.