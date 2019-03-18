18 марта Поребрик News: лже-журналиста Шария уличили в безграмотности в прямом эфире

Лже-журналиста Анатолия Шария, который в панике удалил видео, в котором называл жителей Западной Украины вторым сортом, полукровками и всячески унижал людей по национальному признаку, был уличен в прямом эфире Бурчук Live в невежестве и незнании элементарных исторических фактов, которые сопровождались входом Красной армии на территорию Западной Украины.

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