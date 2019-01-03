Коньяка в Украине не будет: что теперь будет согревать душу украинцев, поднимающих тост за Бандеру

Заявление руководительницы МОЗ Ульяны Супрун о том, что алкоголь не согревает, сделано вовремя: в Украине только закончились торжества Дня рождения Степана Бандеры, а в России визг по этому поводу. Однако, госпожа Супрун не учла - коньяк за Бандеру, это не для согрева тела, а для согрева души. Тем более, скоро и коньяка не будет.