Бунт в одесской колонии: Obozrevatel News

Бунт в одесской колонии

Бунт заключенных в одесской колонии. По предварительным данным полиции, пострадали четверо работников учреждения. Им оказали медицинскую помощь. Правоохранители уверяют: ситуация сейчас полностью контролируется. Организаторов беспорядков удалось задержать. По данным полиции области, уже создали штаб для стабилизации ситуации в колонии.

Между тем появилось видео изнутри одесской колонии. На нем заключенные уверяют, что пошли на такие действия за беззакония, которое якобы там царит. Автор видео говорит, что заключенных избивают, а в колонии процветает коррупция.

Зато, омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, что предварительной причиной бунта могли стать обыски у осужденных. Кроме того, по ее словам, заложниками узников стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.

Выборы в Европарламент

"Европейская народная партия" потеряла 39 мандатов в Европарламенте, "Прогрессивный Альянс социалистов и демократов" - 25, в то же время более сотни мандатов получили антиевропейские силы. Таковы результаты выборов в Европарламент, закончившихся накануне. Лидеры политических групп сегодняшнего дня начали переговоры о формировании большинства. Между тем явка на нынешних выборах стала самой высокой за последние 20 лет и составила более 50% процентов. Как выбирала Европа - смотрите далее в сюжете.

Петиция на сайте Бундестага

50 000 подписей набрала в Германии петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Онлайн-обращение появилось на сайте немецкого Бундестага еще зимой. Сейчас его должны рассмотреть в немецком парламенте. Сбор подписей пока продолжается. Отдать свой голос могут также и граждане Украины.

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