Закон о ПриватБанке могут рассматривать целый год из-за тысяч правок – нардеп

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.

"Учитывая, что сейчас у нас 16335 правок, то примерно 11-12 пленарных месяцев понадобится Верховной Раде для того чтобы рассмотреть эти правки", – сказал он в эфире ObozTV.

В то же время, по оценкам нардепа, "никто такое время тратить на этот закон не будет". "Коалиция, президиум Верховной Рады будут искать регламентный путь для того чтобы не затягивать рассмотрение этого законопроекта" и найдут способ, как сделать так, "чтобы рассмотреть его за одно внеочередное заседание, то есть за один день".

На рассмотрение правок в "антиколомойский" законопроект потребуется около года

Как пояснил Железняк, правки будут рассмотрены на финансовом Комитете Рады, на котором они "могут быть распределены по блокам и проголосован каждый блок". Затем законопроект будет рассматриваться в сессионном зале.

Как писал OBOZREVATEL:

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.

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