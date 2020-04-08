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8 апреля • обновлено в 11:37
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Закон о ПриватБанке могут рассматривать целый год из-за тысяч правок – нардеп

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Народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.

"Учитывая, что сейчас у нас 16335 правок, то примерно 11-12 пленарных месяцев понадобится Верховной Раде для того чтобы рассмотреть эти правки", – сказал он в эфире ObozTV.

В то же время, по оценкам нардепа, "никто такое время тратить на этот закон не будет". "Коалиция, президиум Верховной Рады будут искать регламентный путь для того чтобы не затягивать рассмотрение этого законопроекта" и найдут способ, как сделать так, "чтобы рассмотреть его за одно внеочередное заседание, то есть за один день".

На рассмотрение правок в "антиколомойский" законопроект потребуется около года

На рассмотрение правок в "антиколомойский" законопроект потребуется около года

Как пояснил Железняк, правки будут рассмотрены на финансовом Комитете Рады, на котором они "могут быть распределены по блокам и проголосован каждый блок". Затем законопроект будет рассматриваться в сессионном зале.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Национализация ПриватБанка транш МВФ
Персона
Ярослав Железняк
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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