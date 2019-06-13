Анатолій Гриценко про основи зовнішньої політики для будь-якої влади в україні

Анатолій Гриценко про основи зовнішньої політики для будь-якої влади в україні115Читать материал на украинском
Безпека країни, захист громадян за кордоном, включно зі звільненням політв'язнів кремля, просування економічних інтересів держави - основа зовнішньої політики для будь-якої влади в україні.
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