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Анатолій Гриценко про основи зовнішньої політики для будь-якої влади в україні

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Безпека країни, захист громадян за кордоном, включно зі звільненням політв'язнів кремля, просування економічних інтересів держави - основа зовнішньої політики для будь-якої влади в україні.

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Автор
Анатолий ГриценкоАнатолий Гриценко
Тема
Видео блоги
Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь КоломойскийАнатолий Гриценко
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