30-летний юбилей семенного завода "Заря"

Посеять и получить равномерные всходы, спасти от ливней или засухи во время роста, проконтролировать влажность зерна при уборке.

Кукуруза – требовательна, но очень нужна Украине культура. Отечественные аграрии уже несколько лет активно работают над уменьшением зависимости от стоимости и качества импортного семенного материала. Но собирать хорошие урожаи на своих землях ежегодно не легко, - погода вносит свои коррективы.

Закрытый цикл производства семян кукурузы в Украине, имеет агрохолдинг Укрлендфарминг, который Ежегодно на собственных площадях сеет около 1500 га участков гибридизации кукурузы. Собранные семена используются, как для собственных, так и потребностей других компаний. Но успех это не только количество собранных семян и его генетика. Успех – это качественное, так называемое, доработано семян и его сохранность. В этом деле одним из лидеров является семенной завод в селе Заря Ровенской области, который недавно отпраздновал 30-летний юбилей. Его построили еще в 1989 году, а сегодня этот объект имеет стратегическое значение для аграриев Украины, стали практически независимы от импортного семенного материала.

Специалисты Агро холдинга Укрлендфарминг модернизировали и осовременили завод. Работают здесь на немецком оборудовании. Это единственный завод в Украине, что может принять и просушить 36000 тонн сырых початков кукурузы за сезон. еще одно преимущество - склады готовой продукции, общей площадью более 5000 кв. м, и зернохранилища, которые позволяют обеспечить бесперебойный процесс доработки семян, а главное обеспечения украинских аграриев качественным посевным материалом

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