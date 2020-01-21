2020 год в Украине пройдет под знаком большого строительства: представитель кабмина
Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.
Она прокомментировала новые законопроекты, регулирующие строительство в Украине в 2020 году.
"Три законопроекта, о которых шла речь ранее, уже стали законами. А если говорить вообще, то в ВР еще зарегистрировано до пяти законопроектов, которые будут иметь отношение к строительной отрасли. Строительство способно поднять экономику на совершенно новый уровень. Я надеюсь, что этот год у нас пройдет под знаком большого строительства. Об этом неоднократно говорил и президент Зеленский", - заявила Шуляк.
По ее словам, без изменений законодательства современное строительство невозможно, поэтому депутаты подготовили и внесли необходимые изменения на рассмотрение ВР.
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