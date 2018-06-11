Пишу по-русски сознательно. Хочу, чтобы прочли в Литве.

Побывала на "Дне русской культуры" в Вильнюсе. Пошла для того, чтобы обратиться к людям русской культуры поддержать Олега Сенцова и наше движение #FreeSentsov для освобождения всех украинских политзаключенных в Российской Федерации.

Приехала в парк "Вингис". По дороге таксист мне объяснил, что пробка из-за того, что сегодня около 30% населения Вильнюса направляются на "свой день". И таки да, реально я попала в толпу народа, шагающего в центр парка к эстраде.

Концерт был в разгаре. "Масква, наша родина Россия" звучало со сцены. Я подошла к охране сцены и спопросила организаторов. Пришла дама с бейджем и я ее попросила дать мне слово, после окончания концерта. Услышав, что я из Киева, она категорически отказала и поспешно исчезла. Ну ок, и я пошла в центр поля перед сценой, чтобы не мешать зрителям наслаждаться концертом.

Развернула плакат с надписью #SaveOlegSentsov.

Два часа дня, прямое палящее солнце. Вокруг меня развиваются флаги страны, четвертый год ведущей необъявленную войну против суверенной Украины. Точнее, этими триколорами размахивают полуголые тела чертей с зековскими наколками крестов.

У тех, кто не топлес, на футболках изображен герб Российской Федерации или надпись "Путин мой президент". На лицах детей – три цветные полосы.

Первых полчаса меня внимательно рассматривали, тыкали пальцами и фотографировали. Обходили стороной. И только одна особа женского пола тихо подошла и прошипела мне в лицо

– И даже здесь вы, ненавижу!

Слово ненавижу было хитом в этом месте в этот день.

Потом подтянулись две дамы в шляпках преклонного возраста. Они мне долго рассказывали, что Сенцов – террорист, потому что так сказал Путин. И что я даже не представляю, что это за убогая страна Литва. Какие мерзкие литовцы, которые прогинаются под всех, а не так, как русские, идут прямо и воюют. Одна из них призналась:

- Я родилась здесь и прожила всю жизнь. Русские здесь – враги. А я ненавижу литовцев.

Также они возмущались моей надписью на английском, все должно быть по-русски. Я объяснила, что обращаюсь к молодым людям, а они в Вильнюсе не говорят по-русски. Да, я беседовала с этими женщинами, применяя весь арсенал навыков по ненасильственному общению, спасибо Eva Rambala. В конечном итоге, одна из них согласилась "подписать что-то", но фотографироваться с плакатом истерически отказалась.

Потом пришел мужичок, смачно поедая мороженное, который "с детства увлекается политикой" и рассказал мне о беде, которую мы, украинцы, сотворили на Майдане. А вообще-то он "хорошо знает подлых хохлов-предателей, служил в советской армии с этими подонками". Я попросила его прекратить этот монолог или просто отойти от меня, если он не может остановиться.

Подошла девочка и предложила мороженое. Моя рука потянулась к холодному, но мозг остановил это движение. Дети. Они, в отличие от взрослых, подходили и спрашивали меня, а кто это - Сенцов? Почему я стою одна посреди поля? Совсем малыш, из семейства, устроившегося рядом на траве с горячительным, периодически подбегал ко мне с детским автоматом и стрелял. Прямо здесь на лотках продавали игрушечное оружие. Родители с удовольствием покупали своим детям.

А другой малыш, проходя мимо, выпустил в меня обойму мыльных пузырей ) Это было кинематографично – красно-черный плакат с наручниками и словом SOS в туче разлетающихся мыльных пузырей.

В конце моей акции, подошла группа представителей “русской культуры”, холенный наодеколоненный особь мужского пола в футболке с российским гербом, спросил меня

- А ты тоже террористка, как и Сенцов?

Ответила, что Сенцов – украинский кинорежиссер, мой коллега, его дело сфальсифицированно.

- А что ж я не видел его фильмов? Какой же он режиссер?

Ненависть не просто сочилась из него, она разливалась на этом поле. На дне русской культуры.

Я думала об Олеге. О том, как я им горжусь. Какой он сильный и свободный. Я выстояла всего два часа среди чертей, а он уже – четыре года. И я понимаю его решение.

P.S. Все это происходило в любимом европейском городе Вильнюсе. Под патронатом самоуправления. Не знаю, почему молодой мэр города Remigijus Šimašius так поступает. Сомневаюсь, что это мудро. Возможно, эдакое "выпускание пара". А может, я не понимаю сути демократии.

Приглашаю его к нам на фронт, чтобы он увидел своими глазами, к чему это приводит. Немного денег и оружия вот этим "представителям русской культуры" от их президента Путина и Литва будет снова оккупирована.

Пост взять с Facebook-страницы Ларисы Артюгиной.