В Польше открылся самый глубокий в мире бассейн с подводным отелем. Фото и видео

В городе Мщонув близ Варшавы открылся самый глубокий в мире бассейн.

Как сообщает Onet.pl, глубина бассейна Deepspot, стилизованного под храмы майя, достигает 45 метров и 70 см (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Он оборудован гостиничными комнатами на глубине 5 метров под водой, тоннелем и 25-метровым "колодцем". Также в бассейне построены "пятиэтажные" пещеры со сталактитами.

Deepspot наполнен 8 тыс. кубометров воды, что равно наполнению 27 обычных бассейнов. Стены основной части сооружения могут выдержать давление воды весом 50 тонн.

Общая стоимость инвестиций составила 40 млн злотых (более 8,5 млн евро).

В мире есть только два бассейна такого типа: Nemo33 близ Брюсселя глубиной 33 метра (открыт в 2004 году) и Y-40 Deep Joy вблизи итальянской Падуи глубиной 42,15 метра (открыт в 2014 году).

Как сообщал OBOZREVATEL в Лондоне построят самый необычный бассейн в мире с эффектом бесконечности и осмотром на 360 градусов.