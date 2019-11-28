Украина получила безвиз с еще одной страной: условия въезда

Украина подписала соглашение с Маршалловыми островами об упрощении визового режима.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США."Отныне украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов", – отчитались дипломаты.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

Маршалловые острова Иллюстрация

Соответствующий документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре текущего года Северная Македония приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

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