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29 ноября • обновлено в 11:38
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Украина получила безвиз с еще одной страной: условия въезда

5.8т
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Украина подписала соглашение с Маршалловыми островами об упрощении визового режима.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США."Отныне украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов", – отчитались дипломаты.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

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Маршалловые острова

Маршалловые острова

Иллюстрация

Соответствующий документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре текущего года Северная Македония приняла проект закона о ратификации безвизового режима с Украиной.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
За 180 дней нормуль бабла на унитазах можно намыть, подумал мыколка)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
что, еще не все уехали? свет в аэропорту не забудьте выключить...
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну нардепы то запросто смогут съездить отдохнуть, а вот остальные украинцы вряд ли, потому как Маршалловы острова вовсе не Европа! все же скакали в Европу? вот и скачите дальше.
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