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13 января • обновлено в 20:46
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Нужно будет разрешение и оплата: для Украины изменятся правила безвиза с ЕС

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В Украине с 2021 года изменятся правила безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом сказано в сообщении Миссии Украины в ЕС в Facebook. Причина изменений – запуск Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS). Так, украинцам придется получить предварительное разрешение для поездки в страну Евросоюза, за запрос о котором придется доплатить 7 евро.

Что нужно знать о поездках в страны ЕС с 2021 года:

1. С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения коснутся не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).

2. Инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Еврокомиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения о системе ETIAS, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

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Зона контроля

Зона контроля

"ЕП"

3. Как это будет работать: с 2021 года перед поездкой в государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.

Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия оговорок в правоохранительных органов ЕС или элементов, которые требуют дальнейшего изучения.

За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

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4. Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении до поездки. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо будет иметь право подать апелляцию на решение системы.

5. Предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/безопасную угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ блока. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС оговорок относительно их поездки.

Иллюстрация. Безвиз

Иллюстрация. Безвиз

Антикор

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для промышленного безвиза с ЕС. Он позволит украинскому бизнесу свободно торговать с европейцами.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Святой бесплатный безвиз поменяли на раскольническую заявку за гроши.Прям проституция какая то...
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Юг Руси
Юг Руси
Так и не зашёл мой кммент, вот ссылка, если кому интересно --- http://prntscr.com/qn62td
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Юг Руси
Юг Руси
Не понятно, что ccykи обоссовские не пропустили ))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
http://prntscr.com/qn64e0
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Опять швыранули. Ай да молодца ЕС, ай красавы. То есть полягли на майдане за удобрение.
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