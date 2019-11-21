В Нью-Йорке откроют необычный парк для туристов

В Нью-Йорке планируют открыть для туристов необычный парк - "Маленький остров". Он будет расположен в западной части Манхэттена с панорамой города.

Это будет бетонная конструкция в форме тюльпана на основе 132 колонн. Об этом сообщает AFAR.

afar.com

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В парке будут холмы, газоны и около 100 видов деревьев и кустарников. Здесь построят амфитеатр на 700 человек, где будут проходить живые выступления и образовательные семинары в течение всего года. Часть билетов на них не будет строить около 30 долларов, некоторые мероприятия проведут бесплатно.

afar.com

afar.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее археологи обнаружили к западу от популярного среди туристов Иерусалима в Израиле один из крупнейших городов эпохи неолита в мире.

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