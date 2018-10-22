В Голландии впервые выдали паспорт с нейтральным полом

В Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол.

Документ получила 57-летняя Леона Зекерс, передает ВВС. В паспорте вместо М для мужчин или V для женщин указано X.

Как сообщается, в 2001 году Зекерс, рожденный мужчиной, изменил пол на женский. Однако в настоящий момент она не относит себя ни к какому полу.

В июне Зекерс выиграла суд, который подтвердил ее право не признавать себя ни мужчиной, ни женщиной. В решении утверждается, что самоидентификация преобладает над внешним видом тела или медицинским статусом.

Также суд предложил законодательной власти страны удостовериться, что гендерная нейтральность предусмотрена законодательством Нидерландов.

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