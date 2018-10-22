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В Голландии впервые выдали паспорт с нейтральным полом

1.3тЧитать материал на украинском

В Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол.

Документ получила 57-летняя Леона Зекерс, передает ВВС. В паспорте вместо М для мужчин или V для женщин указано X.

Как сообщается, в 2001 году Зекерс, рожденный мужчиной, изменил пол на женский. Однако в настоящий момент она не относит себя ни к какому полу.

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В июне Зекерс выиграла суд, который подтвердил ее право не признавать себя ни мужчиной, ни женщиной. В решении утверждается, что самоидентификация преобладает над внешним видом тела или медицинским статусом.

Также суд предложил законодательной власти страны удостовериться, что гендерная нейтральность предусмотрена законодательством Нидерландов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская модель-трансгендер формата "рlus size" из Екатеринбурга сломала ключицу парню, который чрезмерно навязчиво уделял ей знаки внимания.

Место
Нидерланды
Объект
паспорт
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